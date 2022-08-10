'İslami Dayanışma Oyunları'nda Kuzey Kıbrıs yok, Ersin Tatar var

Konya'da dün akşam açılışı yapılan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na Kuzey Kıbrıslı sporcuların katılmasına izin verilmezken Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılış törenine AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak katıldı.

Tatar önceki gün TGRT'de katıldığı programda oyunlara Kuzey Kıbrıs'ın katılması için Türkiye'nin mücadele verdiğini ancak 56 ülkeden oluşan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bunu kabul etmediğini söylemişti. Tatar 56 ülkeden oluşan İslam İşbirliği Teşkilatı’nda Kuzey Kıbrıs'ın gözlemci statüsünde yer aldığını belirterek gözlemci statüsünde yer alan Rusya gibi diğer ülkelerin de oyunlara katılmadığını söylemişti.

İslam ülkelerinin de ambargosunu sürdürdüğü Kuzey Kıbrıs temsilcilerinin müsabakalara katılamamasına rağmen Tatar’ın törene AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak katılması tepki çekti.

'Sen tanımıyorken kim tanısın'

Konuyla ilgili Cumhuriyet’ten Onur Evrensel’e konuşan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Burhan Gürkan, “İslam Dayanışma Oyunları ülkemize uygulanan uluslararası spor ambargosunu bir kez daha yüzümüze çarptı. Gönül arzu ederdi ki bu İslam Oyunlarında KKTC de yer alsın” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal da 5. İslami Dayanışma Oyunları’na ilişkin, “Neticede bugün en temelde ‘tanınma’ sorunu yaşayan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ev sahibi olduğumuz ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üye olduğu bir birliğin organizasyonunda temsil edilmiyor. Sormazlar mı; sen tanımıyorken kim tanısın” dedi.

18 Ağustos'a dek sürecek

Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu, tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, Türkiye’nin ev sahipliğinde başladı. Konya’da 9-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek oyunlara 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcu yarışacak.

Konya Büyükşehir Stadı’nda dün düzenlenen açılış törenine AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal, Kuveyt Enformasyon, Kültür ve Gençlik Bakanı Abdulrahman Al Mutairi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri ve büyükelçileri katıldı.