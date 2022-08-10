Erdoğan'ın konuştuğu Konya Stadyumu'nun boşluğu dikkat çekti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan töreni protokol tribününde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud ile izledi.

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud'un konuşmasının ardından oyunları başlattı.

Açılış töreninde Erdoğan'ın konuşması sırasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun boş olması dikkat çekti.

Görüntüleri Konya tv42 muhabiri Emre Çatalçam paylaştı: