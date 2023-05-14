İslami Cihad'dan ateşkes açıklaması: İsrail uyarsa biz de uyarız

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid Batş, İsrail yönetimiyle varılan ve yerel saatle dün 22.00'de yürürlüğe giren ateşkese ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Batş, "İsrail, arabuluculara verdiği sözleri tuttuğu ve ateşkese bağlı kaldığı sürece İslami Cihad ve Filistinli grupların da buna uyacağını" dile getirdi.

Halid Batş, İsrail'in, kendi iç krizlerini Filistin'e ihraç etme çalışmasına direnişle ve ulusal birlikle karşı konulacağını kaydetti.

Öte yandan, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, yaptığı yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin, Mısır'ın arabuluculuk teklifini kabul etmesinin, "sükunete karşı sükunet" anlamına geldiğini belirtti.

"İsrail, herhangi bir saldırıya ya da tehdide maruz kalırsa kendisini müdafaa için ne yapılması gerekiyorsa yapacak" ifadesini kullanan Hanegbi, ateşkese varılması konusunda gösterdiği çabadan ötürü Mısır'a ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye de teşekkür etti.

Gazze Şeridi'ne 9 Mayıs'tan bu yana hava saldırıları düzenleyen İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasında dün akşam saatlerinde ateşkese varılmıştı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında 6'sı çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk, 17'si kadın 93 Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda İslami Cihad'ın yönetici kadrosundan 6 kişi de yaşamını yitirmişti.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına binden fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık vermişti.

Gazze'den 11 Mayıs'ta atılan roketlerden birinin Rehovot kentindeki meskun bir binaya isabet etmesi sonucu bir İsrailli hayatını kaybetmişti. (AA)