İslahiye'de arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Bingöl Valisi Kadir Ekinci, ilçedeki koordinasyon merkezinde Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Halen hasar tespitlerimiz devam ediyor. Yaklaşık 200 apartman enkaz haline gelmiş durumdaydı. Bunların arama tarama faaliyetlerini tamamen bitirdik. 2 bine yakın kişi arama kurtarma faaliyetlerinde görev aldı. Ekiplerimizi peyderpey Kahramanmaraş ve Hatay'a göndermeye gayret ediyoruz" dedi.

İlçede 6 bine yakın çadırı vatandaşlara dağıttıklarını, 6 çadır kent oluşturduklarını aktaran Ekinci, "Konteyner kentlerimizi kurmak. Onların da yerlerini belirledik. Planlamalarımızı yaptık. Gelmeye başladı" diye konuştu.

İlçede 1368 kişi hayatını kaybetti

İlçede şu ana kadar 1368 kişinin hayatını kaybettiğini, 1500 civarında yaralının bulunduğunu ifade eden Ekinci, şöyle devam etti:

"İnşallah bundan sonra cenaze beklemiyoruz. Sağlık hizmetlerimizde bir aksaklığımız yok. Eczane ve gıda ihtiyacımız yok. AFAD ve TOKİ tarafından planlanan konteynerlerin gelmesinde fayda var. Bir taraftan geliyor ancak ne kadar gelirse o kadar faydası var. Konteyner ihtiyacımız oluşabilir. Bunları giderirsek çok daha sağlıklı sonuca ulaşırız diye düşünüyorum."

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi de, "342 enkaz vardı ilçemizde. 342 enkazın tamamında çalışma şu an itibarıyla bitti, tamamlandı" demişti.