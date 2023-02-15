Nurdağı'nda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, ilçede 2 bin 500'e yakın kişinin vefat ettiğini belirterek, "342 enkaz vardı ilçemizde. 342 enkazın tamamında çalışma şu an itibarıyla bitti, tamamlandı" dedi.

Bilgin, aralarında Malezya, Kanada, İspanya, Kazakistan ve Hollanda'dan arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu 1900'e yakın kişini ilçede çalıştığını belirterek, "Kurtarma çalışmaları sona erdi" diye konuştu.

Bilgin, şöyle konuştu:

"Dokuz bine yakın çadır kurduk. Burada yapılacak konut sayısı aşağı yukarı 12-13 bine yakın. Çok büyük bir rakam bu ve aynı zamanda burada evlerin yüzde 50'ye yakını ağır hasarlı veya yıkılacak düzeyde. Orta ve az hasarlı binalar da yüzde 30 diye düşündüğümüzde yüzde 20 de hasarsız diye tabir ettiğimiz binalar. Yani orana baktığımızda çok büyük bir oran ki bazı köylerimizin hemen hemen yüzde 50'si yıkıldı."

İlçede bu depremin unutulmaması için bir müze yapılacağını kaydeden Bilgin, "Burada bir deprem müzesi alanı oluşturuyoruz. Bu, halkımızın geçmişle gelecek arasında köprü kurması açısından önemli bir konu" ifadesini kullandı. (AA)