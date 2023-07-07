İŞKUR'a göre kayıtlı işsiz sayısı haziranda azaldı

Kayıtlı işsizlerin yüzde 49,6'sı erkek, yüzde 50,4'ü kadın, yüzde 23,6'sı 15-24 yaş grubunda yer aldı. Yıllık bazda bakıldığında ise kadınlarda geçen yıl Haziran ayında 1 milyon 744 bin olana kayıtlı işsiz sayısı bu Haziran'da 1 milyon 300 bine geriledi. Gerileme yüzde 24,9 olarak kaydedildi.

Erkeklerde 1 milyon 823 bin olan kayıtlı işsiz sayısı da 1 milyon 291'e inerken toplam yıllık bazdaki gerileme yüzde 27,1 olarak kaydedildi.

'Açık iş sayısı da yüzde 15,4 düştü'

İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 düşüşle 200 bin 64 oldu. Geçen yılın aynı ayında açık iş sayısı 236 bin 505 seviyesinde bulunuyordu. İşkur'un aylık "İstatistik Raporu"na göre, yılın ilk 6 ayında yüzde 12,9 artışla 1 milyon 325 bin 564 açık iş alındı. Açık işlerin yüzde 98,4’ü özel sektörden alınan açık işlerden oluştu.

Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (559.012 açık iş) imalat sanayi sektöründe olurken, en çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Satış Danışmanı/Uzmanı” mesleklerinde belirlendi.