İŞKUR: Kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 53 bin 450

İŞKUR, aralık ayı istatistik bültenini yayımladı. İŞKUR verilere göre, kayıtlı işsiz sayısı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 düşüş göstererek 3 milyon 53 bin 450 kişi oldu. Kayıtlı işsiz sayısında geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,7 düşüş yaşandı.

Verilerde; kayıtlı işsizlerin yüzde 49,8’inin erkek, yüzde 50,2’sinin kadın, yüzde 24,7’sinin ise 15-24 yaş grubunda yer aldığı belirtildi.

'231 bin kişi işe yerleştirildi'

İŞKUR aracılığıyla aralık ayında 145 bin 262’si (yüzde 62,8) erkek, 85 bin 870’i (yüzde 37,2) kadın olmak üzere 231 bin 132 işe yerleşme gerçekleştiği aktarıldı.

Verilerde, 2022 yılında ise 1 milyon 395 bin 659 işe yerleştirmeye aracılık edildiği bildirildi.