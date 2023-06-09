İŞKUR: Kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 619 bin

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), 2023 yılının Mayıs ayına ilişkin Aylık İstatistik Bülteni verilerini yayımladı.

İŞKUR'un yayımladığı bültene göre, kayıtlı işsiz sayısı nisan ayına kıyasla yüzde 2,5 artış göstererek 2 milyon 619 bin 985 kişi oldu. Mayıs'ta artan kayıtlı işsiz sayısı ise 64 bin olarak verilere yansıdı.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 50,1’i erkek, yüzde 49,9’u kadın oluştururken, yüzde 24,6’sı 15-24 yaş grubunda yer aldı.

İŞKUR verilerine göre yıllık bazda düşüş

İŞKUR'un yıllık verilerine göre kayıtlı işsiz sayılarında düşüş kaydedildi.

Verilerine göre; yıllık bazda erkeklerde kayıtlı işsizlik oranı yüzde 27, kadınlarda yüzde 24,4 düştü. Ortalama düşüş yüzde 25,9 olurken kayıtlı işsiz sayısı kadınlarda 1 milyon 728 binden 1 milyon 307 bine, erkeklerde de 1 milyon 809 binden 1 milyon 312 bine geriledi.

Mayıs'ta İŞKUR aracılığıyla 113 bin 122 işe yerleşme gerçekleşti. Mayıs ayında 72 bin 208’i erkek, 40 bin 914’ü kadın olmak üzere 113 bin 122 işe yerleşti. Ocak-Mayıs 2023 döneminde ise 492 bin 48 işe yerleştirmeye aracılık edildi.



Ocak-Mayıs 2023 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “imalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve satış danışmanı/uzmanı” mesleklerinde gerçekleştirildi.