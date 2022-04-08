'İŞKUR İl Müdürü yolsuzluktan dolayı görevden alındı'

Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürü ve yardımcısının yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevden alındığını ileri süren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, “Hayali kurslarla devletin zarara uğratıldığı iddia ediliyor. SGK müfettişlerinin ‘sahte istihdamları’ tespit ettiği, İŞKUR yönetiminin gereğini yapmadığı, yanlışın devam ettirildiği öne sürülüyor” dedi.

Görevden alma işleminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in talimatıyla yapıldığını belirten Tanal’ın konuya dair açıklaması şöyle:

“Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü, yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor! Biliyorsunuz Bakan Vedat Bilgin’in talimatıyla İŞKUR İl Müdürü ve İŞKUR İl Müdür Yardımcısı görevden alındı. Edindiğimiz bilgiler karşısında kahrolduk! Hayali kurslarla devletin zarara uğratıldığı iddia ediliyor. SGK müfettişlerinin ‘sahte istihdamları’ tespit ettiği, İŞKUR yönetiminin gereğini yapmadığı, yanlışın devam ettirildiği öne sürülüyor.

İŞKUR Genel Müdürlüğü’nde raporların bulunduğu, aylardır bu durumun bilindiği, kimsenin harekete geçmediği ileri sürülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e çağrıda bulunuyorum. Vakit kaybetmeksiniz Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü’ne müfettiş gönderin.

Müfettişler her şeyi didik didik incelesin. Ucu hangi bürokrata, hangi milletvekiline, hangi siyasetçiye, hangi şahsa, hangi firmaya dokunursa dokunsun, kararlılıkla sonuna kadar gidilmelidir. Bu konuda kamuoyunu da bilgilendirin"