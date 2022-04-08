Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde şantaj: 'Elimde görüntülerin var'

Kayyumla yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Ercan Bircan, bir süredir belediyede husumet yaşadığı Gençlik ve Spor Daire Başkanı Mehmet Kesen’e şantaj yapması için eski AKP Gençlik Kolları Başkanı ve belediye personeli Ramazan Ekmedi’ye para teklifinde bulundu.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, bilgisayar korsanlığı yaptığı tespit edilen Ekmedi, Mehmet Kesen'i telefonla arayıp, “Elimde görüntülerin var. Vereceğim hesaba para aktarmazsan, bu görüntüleri internette izlersin” diyerek şantaj yaptı.

Bunu üzerine Kesen, Ekmedi'nin verdiği IBAN’a 3 bin lira para gönderdi. Ekmedi bir süre sonra tekrar arayıp ikinci kez para talebinde bulundu. Mehmet Kesen ise Ekmedi'nin ikinci para talebinin ardından polise başvurdu. Polis ekipleri, Kesen'i arayan ve mesaj gönderen telefonun numarasının izini sürerek Ramazan Ekmedi yakalandı.

'İstifa ettiğim için bu tuzağı kurdular'

Bilgisayar korsanlığı ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alınan Ramazan Ekmedi, Emniyet’teki sorgusunda şunları söyledi:

"Ben belediyede çalışıyorum. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan yanıma gelerek, Mehmet Kesen'i arayıp “Elimde video görüntülerin var” diye şantajda bulunmamı istedi. Niye böyle bir şey yapmam gerektiğini sorduğumda ise “Bu adam başka memleketten buraya daire başkanı olarak gelmiş. Eşinden ayrıldığını söyleyip genç kızların kanına giriyor, tuzağa düşürüp birlikte oluyor.

Kabul edip Mehmet Kesen'i aradım. Para istemediğim halde hesabıma para gönderdi. Ben AKP Gençlik Kolları’nda da bir dönem başkanlık yaptığım için hepsini oradan tanırım. Hatta bu kişilerle WhatsApp üzerinden de görüşmelerim oldu. Ben sadece siyasi partilerin baskısıyla buradayım. Bana komplo kuruldu. 2021 yılında partiden istifa ettim, istifa ettiğimden dolayı bana bu tuzağı kurdular.

Bana parti yönetimine girip de sonradan istifa etmenin sonunun ölüm olacağını söylediler. İstifa edersem beni bitireceklerini söylediler. Bu nedenle beni kullandılar ve komplo kurdular. Evimde ele geçen dört adet tuşlu telefona da polisler incelenmek üzere el koydu. Ben suçsuzum, Ercan Bircan'ın dediğini yaptım"

'Parayı hayır işlerine harcayacağım'

Sorgusu tamamlanan Ramazan Ekmedi'nin, Mehmet Kesen’i telefonla arayarak, “Telefonunuza link gönderdim, kabul ettiniz ve telefonuna erişim sağladım. Elimde ses kaydınız var, para gönderirsen ses kaydını siler, telefona erişimi de bitiririm, parayı da hayır işlerine harcayacağım” diyerek şantajda bulunduğu tespit edildi. Ramazan Ekmedi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ramazan Ekmedi’nin AKP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın ile Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya’yı da farklı tarihlerde arayarak şantaj yaptığı belirlenirken; bazı kişilerin telefonlarına eskort kadın gibi mesajlar yolladığını da itiraf etti. Ekmedi'nin bazı kamu görevlilerinin telefonlarına “Selam ben kons 500 TL karşılığı birlikte olabiliriz” şeklinde mesajlar gönderip, gelen cevaba göre kişilere tuzak kurduğu belirlendi.

Genel Sekreter Yardımcısı da tutuklandı

Soruşturmayı genişleten Cumhuriyet Başsavcılığı, Ramazan Ekmedi'yi azmettiren ve adı birçok yolsuzluk soruşturmasında geçen Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan'ın da gözaltına alınması talimatını verdi. Aynı soruşturma kapsamında sorgulanan Bircan'ın kendi hesabından Ramazan Ekmedi'ye para aktarıldığı tespit edilince tutuklanıp cezaevine gönderildi.