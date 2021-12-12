'İŞKUR bile işçileri AKP'li başkanın ailesinden seçiyor'

Bir tarafta ekonomik sorunlarla boğuşan vatandaşlar, diğer tarafta AKP'lilerin eş, dost akraba üzerinden kamu kurumlarında buldukları işler.

Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın haberine göre AKP'li Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın akrabaları bölgede birçok noktada kolayca işe sokuluyor. Yurttaşlar “Adamı olan kamuda çok kolay iş buluyor ya da yükseliyor. İlçede, İŞKUR dahil işçi alımlarında bile Özcan ailesinden belirleniyor” diye tepki gösteriyorlar. Özcan ailesinin ilçede etkin olduğunu da vurgulayan yurttaşlar, “Pervari’de ‘Emin Ağa’ olarak tanınan Mehmet Emin Özcan, belediye başkanıydı. Şimdi de oğlu Tayyar Özcan belediye başkanı olarak görev yapıyor. Pervari’deki Özcan ailesi, kamu kurumlarında da egemenliğini sürdürüyor. Her kurumda Özcanlardan biri var. Onlardan habersiz kuş uçmuyor” ifadelerini kullanıyorlar.

Bunlara birkaç örnek: Eski AKP Pervari İlçe Başkanı Lokman Özcan’ın kardeşi Kenan Özcan hem Pervari Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü hem de Pervari İlçe Milli Eğitim’de şube müdürü. Pervari Kaymakamlığı İlçe Özel Kalem ve Protokol İşleri Müdürü ise Murat Özcan. Pervari Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kamuran Özcan. Abdulkadir Özcan ise Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi.