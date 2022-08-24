İskoçya'nın başkentinde temizlik işçilerinin grevi 6 gündür devam ediyor

Maaşlarına zam talep eden İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki temizlik işçileri, 18 Ağustos'ta başladıkları grevi sürdürüyor. Yarın birinci haftasını dolduracak olan ve 30 Ağustos'ta sona ermesi planlanan grev nedeniyle şehrin sokaklarının çöp yığınlarıyla dolduğu bildirildi.

The Guardian'ın haberine göre, Edinburgh Belediyesi işçilerin üye oldukları sendikaya yüzde 3'lük ücret artışı teklifinde bulunmuştu. Sendikaların öneriyi "gülünç" olarak değerlendirmesinin ardından, yerel yöneticiler zam oranını yüzde 5'e çıkarmıştı.

Sendikalar, ülkedeki enflasyonun epey bir altında olan zam oranını reddederek, önerinin ekonomik kriz ve hayat pahalılığı şartlarında gerçekçi olmadığını dile getirdiler. Görüşmelerin tıkanmasının üzerine sendikalar grev kararı aldı.

Grevlerin yayılması bekleniyor

Edinburgh'un temizlik personeli 18 Ağustos'ta bir dizi eylem gerçekleştirerek ve grevin 30 Ağustos'a kadar devam edeceğini duyurdular.

Eylül ayı başında temizlik işçilerinin grevlerinin diğer bölgelerde de devam etmesi bekleniyor. Kreş ve eğitim kurumları işçilerinin de gelecek ay greve gideceği açıklandı.

Anlaşma sağlanamadı

Yerel yönetime bağlı taşeron şirket tarafından yapılan açıklamada, temizlik işçilerinin bağlı bulunduğu sendikalarla yapılan son görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Ancak sendikalardan yapılan açıklamada, halen öne sürülen zam tekliflerinin yeterlilikten uzak olduğu, mevcut durumda anlaşma şartlarının olmadığı bildirildi.