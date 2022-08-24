Hollanda'da demiryolu grevi başladı

Hollanda'da demiryolu işçileri ücretlerinde artış talebiyle greve çıktı.

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV) ve diğer sendikaların çağrısıyla, ülkenin kuzey bölgesinde bugün başlayan 24 saatlik grev, 31 Ağustos'a kadar farklı bölgelerde dönüşümlü olarak devam edecek.

Bugünkü grev nedeniyle ülkenin Friesland, Groningen, Drenthe gibi kentlerinde demiryolu şirketi NS'ye ait trenler çalışmıyor.

Grev Cuma günü de ülkenin Rotterdam ve Lahey gibi büyük şehirlerin bulunduğu batı bölgesinde 24 saat boyunca sürecek. Salı günü Hollanda'nın merkezindeki kentlerde, Çarşamba günü doğu ve kuzey bölgelerinde demiryolu çalışanları grevde olacak.

'Ay sonunu getirebilmek istiyoruz'

FNV Başkanı Tuur Elzinga grevdeki işçilerle dayanışma çağrısında bulundu. Elzinga "Elbette yolcuların etkilenmesi rahatsızlık verici. Ama NS çalışanlarının mücadelesi hepimizi etkileyen satın alma gücü krizine karşı verilen kavganın bir parçası. Ay sonunu getirebilmek, faturalarımızı ve gıda masraflarımızı ödeyebilmek istiyoruz" dedi.