İskoçya’da eve yalnız yürüyen kadınlar için telefon hattı

Strut Safe adlı yardım kuruluşu, Mart 2021’de evine giderken saldırıya uğrayarak öldürülen Sarah Everard ardından Rachel Chung ve Alice Jackson tarafından İskoçya’nın Edinburgh kentinde kuruldu. Başta kadınlar olmak üzere eve yalnız yürüyen kişilere evlerine varana kadar telefonda eşlik eden yardım kuruluşu, Edinburgh kentinde ihtiyaç duyulması halinde ‘bizzat’ kadınlara evlerine kadar eşlik ettiklerini belirtti. Özellikle kadınların caddelerde güvenliğini sağlamak için kurulduklarını belirten Strut Safe, telefonda kaldıkları süre boyunca eşlik ettikleri kişilere güven vererek evlerinin kapısına kadar telefonda kaldıklarını belirtti.

Kişilerin evlerine dönerken şüpheli bir durumla karşılaşması durumunda, ücretsiz olarak sağlanan telefonu aramaları halinde, Strut Safe’den bir gönüllü o kişiyle evine gidene kadar konuşarak eşlik ediyor. Strut Safe gönüllüleri, şüpheli durumlarda mağduru sakinleştirip gerekli bilgileri alarak polisi bilgilendiriyor.