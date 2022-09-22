İskoçya'da barınma krizi: Ev bulamayan öğrencilere üniversiteyi bırakmaları 'tavsiye edildi'

İskoçya'da Glasgow Üniversitesi gönderdiği mesajda, öğrencilere eğitim dönemi içerisinde konaklayacak ev bulamamaları halinde okulu bırakmaları veya eğitimlerini dondurmayı tavsiye etti. Üniversitenin gönderdiği mesajda, kalacak yer bulamayan öğrencilere "Glasgow'a gelmemelerini" önermesi de tepki çekti

Üniversiteyse "kalacak yer bulamayan öğrencileri desteklemek için bazı girişimlerde bulunulacağını" öne sürerek savunma yaptı.

BBC'ye konuşan bir öğrenci, "Bizi ve eğitimimizi umursamıyorlar. Evsiz kalan ve gidecek yeri olmayan çok sayıda öğrenci var" yorumunda bulundu. Öğrenci üniversitenin önermesi gereken çözümün okulu bırakmak değil, hükümetle birlikte daha fazla yurt inşa etmek olması gerektiğini sözlerine ekledi.

İskoçya'da artan kira fiyatları ve özellikle başkent Edinburgh ve Glasgow'da ev kapasitesi sorunları sebebiyle barınma krizi yaşanıyor.