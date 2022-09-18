Boğaziçi Üniversitesi'nde yurt eylemi: 'Barınma hakkımız cemaat yurtlarıyla karşılanamaz'

AKP'nin Boğaziçi Üniversitesi'ne atadığı rektör Naci İnci geçtiğimiz Şubat ayında Marmara Üniversitesi’ne ait Anadolu Hisarı Kampüsü’nün Boğaziçi Üniversitesi’ne devredildiğini ilan etti. Açıklamaya göre 2022 bahar dönemi sonunda kampüs boşaltılacak ve yeni dönemde Boğaziçi Üniversitesi’nin kullanımına açılacaktı.

Buna karşın Anadolu Hisarı kampüsündeki dersliklerin hâlâ inşaat halinde olması ve bu nedenle hazırlık eğitiminin ilk 3 haftasının online olacak olması öğrencilerin tepkisine yol açtı.

Öğrencilere ise Rektör Naci İnci'nin ilişkili olduğu ve bizzat kurucusu olduğu vakıflar aracılığıyla kaynak aktarılarak yapılan tarikat yurtları seçenek olarak sunuldu.

Bunun üzerine Türkiye Komünist Gençliği (TKG), Anadolu Hisarı kampüsü önünde bir eylem düzenledi. "Barınma hakkımız engellenemez!", "Tarikata, ranta, karanlığa geçit yok!", "Boyun Eğme Yurduna Sahip Çık!" sloganları atan öğrenciler, tüm sıra arkadaşlarıyla birlikte mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdiler.

Burada okunan basın açıklamasında "birileri rant için kamu kaynaklarını sermayeye peşkeş çekip kârına kâr katacak, öğrenciler ise cemaat yurtlarında karanlık bir yaşama mahkum olacak, yok öyle yağma" denildi.

Öğrenciler "Barınma hakkımız cemaat yurtlarıyla karşılanamaz! Barınma hakkımız olmadan eğitim hakkımız olamaz!" dedi.

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"AKP'nin Boğaziçi Üniversitesi rektörü Naci İnci geçtiğimiz Şubat ayında Marmara Üniversitesi’ne ait Anadolu Hisarı Kampüsü’nün Boğaziçi Üniversitesi’ne devredildiğini ilan etti. Açıklamaya göre 2022 bahar dönemi sonunda kampüs boşaltılacak ve yeni dönemde Boğaziçi Üniversitesi’nin kullanımına açılacaktı. Açıklanan yurt başvuru sonuçlarında görüyoruz ki yönetim pişkince sorumsuz olduğu kadar plansız da. Kampüsün taşınması sürecinde yüzlerce öğrenciyi yurtsuz bırakan üniversite yönetimi, bir o kadar öğrenciyi de kampüse uzak mesafelerdeki KYK yurtlarına yerleştiriyor. Bunun yanında Anadolu Hisarı kampüsünde hala dersliklerin inşaatları devam ediyor. Bu plansızlığa çare olarak dersleri ilk 3 hafta online yapmayı kararlaştırıyor, barınma hakkımızın yanı sıra, egitim hakkımızı da gasp ediyorlar.

Geldiğimiz noktada rektörlük birbiri ardına açıklamalar ile öğrencileri bir belirsizlikle karşı karşıya bırakmaya devam ediyor.

AKP’nin sicili kabarık. Kampüslerimizi apar topar taşıyarak ne yapmaya çalıştıklarını tahmin etmek çok da zor değil. Kamunun bütün kaynaklarını sermayeye satmaya elleri çok alışkın. Bu rant telaşı ve arsızlığı içerisinde, olan; okurken çalışmak zorunda kalan bizlerin, barınma ve eğitim hakkına oluyor.

Bunca geçim derdi ve yoksulluk içerisinde birileri rant için kamu kaynaklarını sermayeye peşkeş çekip kârına kâr katacak, öğrenciler ise cemaat yurtlarında karanlık bir yaşama mahkum olacak.

Yok öyle yağma!

Yaptıklarınızı görmediğimizi mi sanıyorsunuz? Naci İnci'nin ilişkili olduğu vakıflardan tarikat yurtlarına aktarılan kaynaklar mı çözüm olacak dertlerimize? Tarikat yurtlarında birbiri ardına intihar eden arkadaşlarımızdan ellerinizin kanlı olduğunu biliyoruz.

Barınma hakkımız cemaat yurtlarıyla karşılanamaz!

Barınma hakkımız olmadan eğitim hakkımız olamaz!

Biz, Türkiye Komünist Gençliği olarak tüm sıra arkadaşlarımızla birlikte bu karanlığa karşı mücadele edeceğiz.

İnsanca olmayan koşullarda barınmaya mahkum olmayacağız!

Tarikat yurtlarına mahkum olmayacağız!

Gençliği geleceksizliğe mahkum eden o tarikatlarınızı da, düzeninizi de, başınıza yıkacağız!

Boğaziçi Üniversitesi yönetimine sesleniyoruz. Açıkta kalan öğrenciler derhal, insanca barınabileceğimiz yurtlara yerleştirilsin!"