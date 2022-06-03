İSKİ’ye ait hafriyat kamyonu kanala uçtu

İstanbul Beykoz’da Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada seyir halindeki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) ait hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası karşı şeride geçti.

Yol kenarında bulunan İETT durağına çarpan hafriyat kamyonu daha sonra kanala uçtu. Durakta bekleyen vatandaşların son anda kaçmaları muhtemel bir faciayı önlerken, şoför de kanala uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kanala uçan kamyonette tedbir amaçlı inceleme yaptı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken kanala uçan hafriyat kamyonu havadan görüntülendi.

Kazayı gören mahalle sakini Ahmet Poyraz, "Kamyon şoförü frene bastı, ışıklarda freni tutmayınca karşı şeride geçerek su kanalına uçtu. Şoför son anda atlayarak kurtuldu" diye konuştu. (İHA)