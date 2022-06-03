Aşiretler arasında 'arazi' kavgası: 2'si polis çok sayıda yaralı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde iki büyük aşiret arasında uzun zamandır devam eden ve "arazi anlaşmazlığı" nedeniyle olduğu söylenen gerginlik tarafların dün ilçe merkezinde karşılaşması üzerine yeniden alevlendi. Bölgeye sevk edilen polis ve çevik kuvvet ekipleri taraflara müdahale etti.

Bugün yeniden toplanan taraflar karşı karşıya geldi. Kavga etmeye başlayan tarafları ayırmak için bölgeye çok sayıda zırhlı araç ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Gerginliğin daha da büyümesi üzerine ilçe merkezine askeri kuvvetler sevk edildi. Zaman zaman arbedenin yaşandığı olayda, kalabalığın dağılması için biber gazı kullanıldı. Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken bölgedeki esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı.

DHA'nın haberine göre yaklaşık 200 kişinin karıştığı kavgada 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı.