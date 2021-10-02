İskilipli Atıf'ı andığı için valiyi eleştiren yurttaşla ilgili soruşturma tamamlandı

1926 yılında idam edilen gerici Teali İslam Cemiyeti’nin yöneticisi İskilipli Atıf, 4 Şubat’ta, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AKP’li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün katılımı ile mezarı başında anılmıştı.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, bir yurttaşın İskilipli Atıf anmasına tepki göstererek valiye ilişkin söylediği “Atatürk’e isyan eden o yobaza ziyarette bulunan valiye saygı duymuyorum, haddini bilecek” sözlerinin hakaret olmadığı vurgulandı. Vali Çiftçi’nin suç duyurusu ile başlatılan soruşturmada Savcılık “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi.

Kararın gerekçesinde “Mail incelendiğinde Vali Çiftçi’ye yönelik hakaret unsuruna rastlanmadığı, kabir ziyareti ile ilgili eleştiride bulunduğu, ayrıca Çorum Valiliği’ni arayıp söylediği ‘Çorum Valisi’ne saygı duymuyorum, haddini bilecek’ sözlerinin içerisinde hakaret içerikli bir söz söylenmediği, bu haliyle eleştiri boyutunda kaldığı anlaşılmakta” ifadeleri yer aldı.