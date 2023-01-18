İSKİ'den uyuşturucu bulunan kamyonetle ilgili açıklama

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yapılan operasyonda İSKİ ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi logoları bulunan ve üzerinde "bakım onarım aracı" yazan kamyonette 112 kilo 190 gram esrar bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklaya göre; şüphelilerin belediyeye çalışan şirketin taşeron işçileri olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Operasyonda iki kişi de gözaltına alındı.

'Yüklenici bünyesinde çalışan şahsa ait'

İddialarla ilgili yazılı açıklama yapan İSKİ ise söz konusu aracın bakım onarım işi kapsamında yüklenici bünyesinde çalışan şahsa ait olduğunu ifade etti.

İSKİ tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İdaremizce yapılan inceleme neticesinde bahse konu İSKİ ve İBB logolu araç, idaremize ait olmayıp, bakım onarım işi kapsamında yüklenici bünyesinde çalışan şahsa ait bir araçtır. Ayrıca araçta yakalanan şahıslar, İSKİ'nin ya da yüklenici firmanın çalışanı değildir. Konu hakkında gerekli yasal takibat hukuk müşavirliğimizce başlatılmış olup süreç idaremizce takip edilmektedir."