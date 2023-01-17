CHP'li vekil isim vermeden İmamoğlu'nu eleştirdi: 'Rol çalarak ivmeyi değiştirmeye çalışma'

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı televizyon programında isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Fox TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu 'Çalar Saat' isimli programa katılan Şener, bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olmasını istemesi durumunda nezaket gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Şener, konuya ilişkin "Bir partinin genel başkanı adaylık noktasında güçlü sinyaller veriyorsa nezaket göstermek lazım. Partinin belediye başkanlarının rol çalarak ivmeyi değiştirmeye çalışmaları etik değil ve partisine güvenmemesi anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda cumhurbaşkanı adaylığı ihtimaline ilişkin konuşan İmamoğlu, "Gururla ve keyifle bu kente hizmet ediyorum. Ama şunu da söylüyorum; bu sürece kendini adamış biri olarak memleketin iyileşmesi adına 86 milyonu eşit gören devlet yapısı olması adına bu omuzlar bütün yükleri taşır. İstediğin yorumu yap. Milletimizin duyguları buna karar verir. Ben kendini adamış Ekrem İmamoğlu olarak, İstanbul'un en fazla oy olarak seçilmiş başkanı olarak bana öyle geliyor ki bu omuzlar bütün yükleri taşır" demişti.

'En önemli aday Kılıçdaroğlu'dur'

Şener, "Altılı masanın adayını şubat ayında öğreneceğiz sanırım, peki aday kim?" sorusuna, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı ile alakalı yoğun bir sinyal veriyor. Henüz resmi olarak açıklanmadığı için böyle söylüyorum, en önemli aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur" yanıtını verdi.