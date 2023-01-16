Eski bakanlar dahil 100'e yakın kişiden İmamoğlu'na destek ziyareti

Aralarında eski meclis başkanları, genel başkanlar, başbakan yardımcısı ve bakanlar, belediye başkanları, milletvekillerinin de yer aldığı 100’e yakın isim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Saraçhane’de ziyaret edip desteklerini açıkladı.

Murat Karayalçın, Hüsamettin Cindoruk, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Nesrin Nas, Hikmet Sami Türk gibi isimlerin de yer aldığı ziyaret sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu "Bu destek beni gururlandırdı" ifadesini kullandı.

İmamoğlu ziyarete ilişkin fotoğrafları da eklediği paylaşımında "Eski TBMM başkanlarımız, siyasi partilerimizin eski genel başkanları ve vekillerimiz, eski bakanlarımız ve belediye başkanlarımız bugün destek ziyaretinde bulundular. Hepsinin sözü ortak; milletin kararını ancak millet değiştirir" diye belirtti.

Bu destek beni gururlandırdı.



Eski TBMM başkanlarımız, siyasi partilerimizin eski genel başkanları ve vekillerimiz, eski bakanlarımız ve belediye başkanlarımız bugün destek ziyaretinde bulundular. Hepsinin sözü ortak; milletin kararını ancak millet değiştirir. pic.twitter.com/1Bw9PAWUKD — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 16, 2023

Karayalçın: Farklı partilerin demokratları olarak birleştik

Ziyaret sırasında konuşan Eski CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın "Önce bugün buradaki birlikteliğimiz tüm Türkiye'ye verilen çok güçlü bir mesaj. Biz farklı partilerin demokratları olarak birleştik. Bence buradan bir çağrı yapalım, Türkiye'nin farklı partilerine mensup demokratlarının da bir araya gelmesini talep edelim. Onlara çağrıda bulunalım, ‘Türkiye'nin demokratları birleşin’ diyelim" dedi.