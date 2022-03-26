İSKİ'den su fiyatlarına ilişkin açıklama

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 8, 76 TL birim fiyatla İstanbul’un en pahalı su satışı yapan dördüncü büyükşehir olduğu iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Dün akşam saatlerinden itibaren bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul'da su birim fiyatının 8,76 TL olduğu ve bu fiyatla İstanbul'un, 30 büyükşehir arasında en pahalı su satışı gerçekleştiren 4. büyükşehir olduğu iddiaları yer almaktadır. Bahse konu tabloda yer alan fiyat, gerçeği yansıtmamaktadır" denilen açıklamada, "İSKİ'nin İstanbul'a sağladığı suyun birim fiyatı, konutlarda 0-15 metreküp için metreküp başına 5,56 TL'dir. Bu fiyatla İstanbul, 30 büyükşehir belediyesi arasında 23. sıradadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur!" ifadesi kullanıldı.