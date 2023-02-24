İSKİ uyardı: Barajlar alarmda, önlemler yolda

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, küresel iklim değişikliği ve buna bağlı yaşanan kuraklığın etkilerini daha fazla hissettirdiği bu günlerde suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ocak ayı verilerine göre de Türkiye’nin birkaç bölge dışında aşırı kurak bir dönem yaşadığı belirtilerek “Su arzının devamlılığı için, tüm dünyada olduğu gibi İstanbul'da da kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekiyor. Su dikkatli kullanıldığında aynı ihtiyaçlar çok daha az sarfiyatla giderilebiliyor” denildi.

İstanbullulara çağrı

Gerçekleştirilen tüm bu çalışmalara rağmen, İstanbulluların da su tasarrufuna riayet etmesi gerektiğinin altını çizen İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, “İklim değişikliğinin ve kurak dönemin etkilerini sınırlandırmak için hepimizin el ele vermesi, 16 milyon İstanbullunun su kullanım alışkanlarını değiştirmesi son derece önemli. Yarın için şimdi harekete geçmek durumundayız. Yağışlı mevsimde olmamıza rağmen istenilen düzeyde bir yağış alamıyoruz. Kuraklık noktasında olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Biz İSKİ olarak baraj dışı kaynaklarımızla İstanbul'u susuz bırakmıyoruz ancak bu durumun sürdürülebilir olması hemşerilerimizin suyu tasarruflu kullanmasına bağlı” dedi.