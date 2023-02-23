İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 35,08 olarak ölçüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl yüzde 28,75'e kadar düşen barajlardaki su seviyesi, kar yağışlarının ardından yükselerek bugün itibarıyla yüzde 35,08 seviyesine çıktı.

Öte yandan baraj doluluk oranı, geçtiğimiz yıl Şubat ayında yüzde 80'in üzerinde kaydedilmişti.

Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 99,91 kilogram ölçüldü.

İstanbul'da günlük su tüketimi ise 2 milyon 883 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.