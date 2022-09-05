İSKİ duyurdu: Sarıyer'de 14 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), altyapı çalışması nedeniyle Sarıyer'de 17 mahallede bugün akşam saat 22.00'den itibaren 14 saat süreyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İSKİ'nin açıklamasında, "Ekonomik ömrünü tamamlamış ve sık arıza yapan Büyükdere-Hacıosman Bayırı Caddesi’ndeki isale hattı, 700 mm çapındaki çelik boru ile yenilenmiştir. Bahse konu hattın bağlantı çalışmalarının 5 Eylül 2022 Pazartesi 22.00 ila 6 Eylül 2022 12.00 saatleri arasında yapılacak olması nedeniyle Sarıyer ilçesinin aşağıda adı geçen mahallelerine, belirtilen zaman aralığında 14 saat süreyle su verilemeyecektir” denildi.

İSKİ’nin duyurusuna göre suları kesilecek mahalleler şu şekilde: