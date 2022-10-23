İSKİ: Barajların doluluk oranları yüzde 42,99 seviyesine düştü

Mart ayında yüzde 90'lı seviyelere yükselen İstanbul'daki baraj doluluk oranları, düşüşe geçmiş ve yaklaşık 10 gün önce ölçülen ölçülen verilere göre barajların doluluk oranları yüzde 45'li seviyelere gerilemişti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, barajların doluluk oranları bugün itibariyle yüzde 42,99 seviyesine düştü.

İSKİ verilerine göre; İstanbul'daki bütün barajlar yüzde 50 doluluk seviyesinin altına düştü. Doluluk oranı en fazla olan baraj yüzde 49,3 ile Büyükçekmece Barajı olurken, doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 12,87 ile Papuçdere Barajı oldu.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları şöyle: