İSKİ barajlarda son durumu paylaştı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre; 11 Ocak'ta Kazandere'de doluluk oranı yüzde 4.74, Pabuçdere'de yüzde 4.77, Istrancalar ise yüzde 37.07 oldu.

İstanbul'un Trakya bölgesinden su ihtiyacını karşılayan Kazandere ile Pabuçdere barajlarında yüzde 5'in altına düşen doluluk oranı, son 2 aydır etkili olan yağışlarla arttı. Kazandere'de doluluk oranı yüzde 20.28'e, Pabuçdere'de yüzde 14.76'ya yükseldi. Istrancalar'da da yüzde 30.78 oldu. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı ise yüzde 31.45'ten 49.42'ye yükseldi.

Barajların doluluk oranı: 49,4

DHA'da yer alan habere göre son 2 aydır etkili olan yağışların ardından, barajlardaki doluluk oranı arttı. Bugün itibarıyla Kazandere'de doluluk oranı yüzde 20.28'e, Pabuçdere'de yüzde 14.76'ya yükseldi; Istrancalar'da yüzde 30.78'e düştü. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı ise yüzde 31.45'ten 49.42'ye çıktı.

‘Ciddi bir kuraklık hissettik’

Son yağışların tarımsal alanda rahatlattığını, barajlardaki doluluk oranını da yükselttiğini belirten Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, "1 Ekim 2022'de başlayan su yılından şubat sonuna kadar geçen 5 ayda ülke çok ciddi meteorolojik kuraklık, tarımsal kuraklık, hidrolojik kuraklığı hissettik. Ancak mart ve nisan aylarında aldığımız yağışlar, çiftçiyi ciddi şekilde rahatlattı ve hidrolojik kuraklığa da etkisi oldu. Dolayısıyla bu değerler yer üstü kaynaklarından olan barajlardaki su seviyelerini önemli düzeyde yükseltti" dedi.

Barajların doluluk oranı

12 Mayıs 2023 itibarıyla barajların doluluk oranları şöyle: