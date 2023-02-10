İskenderunlu yurttaş: Yıkılan binaların çoğu yeni inşa edilmişti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da dayanışma çalışmaları sürüyor.

TKP'nin dayanışma merkezlerinden biri olan İskenderun ilçesindeki Gürsel Semtevi'nde gönüllü yurttaşlar, yıkılan binaların birçoğunun yeni inşa edilen yapılar olduğuna işaret ediyor.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde oturan yeğenlerini depremde kaybeden yurttaşlardan biri, İskenderun'da yeni yapılan, çok katlı, dayanıksız binaların hepsinin çöktüğünü söyledi.

Yurttaş, "Yeni, yüksek binaların hepsi gitti. 5 kat, 10 kat, 20 kat yaptılar. Bu yer kaldırır mı bu kadar şeyi. Hepsi gitti" dedi.