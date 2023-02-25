İskenderun'daki dayanışma devam ediyor: 'Dayanışma yaşatır!'

Merkez üssü Kahramanmaraş ve Hatay olan depremlerin ardından Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) dayanışması ilk günden bu yana devam ediyor.

Deprem dayanışması TKP Semt Evlerinde güncel ihtiyaçlara göre genişlemeye ve derinleşmeye devam ederken, TKP Gürsel Semt Evi de depremden bu yana İskenderun'da örülen halk dayanışmasının önemli bir parçası olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Depremden önce yoksullukla boğuşan İskenderunlu yurttaşlar, depremde yakınlarını ve evlerini kaybetti. Depremin ardından beslenme, barınma, hijyen gibi en temel ihtiyaçları devlet tarafından yeterli ve düzenli olarak karşılanmayan yurttaşlar kendilerini korunmasız ve yalnız hissettiğini belirtiyor. Semt evinde dayanışmaya dahil olan yurttaşlar ise bu yalnızlığı dayanışma ve örgütlülükle kırdığını aktarıyor.

Dayanışma devam ediyor

Semt evinde yürütülen dayanışma kapsamında oluşturulan merkezde çocuklar dahil bütün yurttaşlar psikososyal destek alabilirken, çocuk ve yetişkinlerin yararlanabileceği bir kitaplık da bulunuyor.

Depremden ve sonraki plansızlıktan en çok da çocuklar etkilendi. Okullarından uzak kalan çocuklar için semt evinde resim atölyeleri yapılıyor. Çocukların yaptığı resimler ile bir sergi oluşturuldu. Çocukların renklendirdiği afişte ise tüm yurttaşların fark ettiği ve dillendirdiği bir gerçek yazıyor: "Dayanışma Yaşatır!"