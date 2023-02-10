İskenderun'daki bir apartmanın enkazından 6 kişilik aile 102 saat sonra çıkarıldı

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı apartmanın enkazından, depremden 102 saat sonra 6 kişilik aile kurtarıldı.

Çay Mahallesi'ndeki 5 katlı Arzu Apartmanı'nın enkazında yığınların altında ses tespit edildi.

Apartmanın birinci katında karşılıklı ikamet eden iki ailenin 8 ferdinin enkaz altında olduğunu değerlendiren ekiplerin uzun uğraşları sonucu Yasemin ve Kadir Oktay çifti ile çocukları Arda (15), Zilan (22), Helin (24) ve Dilan Oktay (19) depremden 102 saat sonra bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralı depremzedeler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Oktay ailesinin karşı dairesinde yaşadıkları öğrenilen Raziye ve Hacı Murat Kılınç çiftinin de kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.