Öncelikleri bu oldu! Adalet Bakanlığı'ndan 'yağma' genelgesi

Adalet Bakanlığı, "deprem bölgesindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturmaların fiziki ortamda başlatılması" talebiyle Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi. Yazıda, deprem bölgesinde bulunan adliyelerdeki fiziki yapının ve UYAP sisteminin zarar görmesi nedeniyle soruşturmaların gecikmeksizin fiziki ortamda yapılması istendi
Söz konusu yazıda şu maddelere yer verildi:
- Deprem nedeniyle adliyelerin ve UYAP sisteminin zarar görmesinin 5271 Sayılı Kanunun 160 ve devamı maddeleri uyarınca derhal soruşturma işlemlerine başlanmasına engel oluşturmayacak, söz konusu suçları işleyen kişilere yönelik koruma tedbirlerinin tereddütsüz bir şekilde uygulanacak.
- UYAP’ın kullanılamadığı durumlarda soruşturma işlemlerinin fiziki evrak üzerinden yerine getirilecek.
- UYAP dışı fiziki olarak oluşturulan belge veya kararların engelin ortadan kalkmasından sonra derhal UYAP sistemine aktarılacak.