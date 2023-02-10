Öncelikleri bu oldu! Adalet Bakanlığı'ndan 'yağma' genelgesi

Adalet Bakanlığı, "deprem bölgesindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturmaların fiziki ortamda başlatılması" talebiyle Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi. Yazıda, deprem bölgesinde bulunan adliyelerdeki fiziki yapının ve UYAP sisteminin zarar görmesi nedeniyle soruşturmaların gecikmeksizin fiziki ortamda yapılması istendi

Söz konusu yazıda şu maddelere yer verildi: