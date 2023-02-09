İskenderun'da yükselen deniz suları çekildi, yerine çamur kaldı

Türkiye'yi sarsan 2 büyük depremden sonra Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi’ndeki sahil yolunda deniz seviyesi yükselirken, Mete Aslan Bulvarı'na doğru deniz taşmıştı.

DHA'nın haberine göre, yaklaşık 200 metre içeri giren deniz suyu bazı bölgelerde binaların 4'üncü katına kadar yükseldi. Sahil bandındaki işletmeleri aşan sular, bulvarı geçip sokak ve caddelere ilerledi.

Bulvardaki siteler, banka ve iş yerleri tahliye edildi. Depremin 4’üncü gününde deniz suyu sahilden çekildi yerine çamur kaldı. Ancak sahile yakın yollar ve Barış Manço Parkı'nda su birikintileri kaldığı bildirildi.