İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, bölgedeki 10 ilde büyük yıkımın yanı sıra Hatay’ın İskenderun Limanı’nda yangına da neden olmuştu. Deprem sonrası Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında, İskenderun Limanı’ndaki depodaki konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

İskenderun’a ulaşan İBB İtfaiyesi, limanda devrilen konteynerlerde çıkan yangına hızla müdahale etmeye başladı. İstanbul İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ve BOTAŞ’a ait söndürme araçlarının müdahalesiyle yangın, yaklaşık 3 gün sonra tam anlamıyla kontrol altına alındı. İBB İtfaiyesi'nin, limanda soğutma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hatay İskenderun Limanı’daki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Hatay İskenderun Limanı’daki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/kmPRZTddaJ — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 8, 2023

Öte yandan, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yahaçi bölgesinde ve İskenderun Limanı’ndaki yangınların söndürülmesi çalışmasında havadan destek verildiği bildirildi.