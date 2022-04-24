İskenderun'da halkın temsilcileri seçildi

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Gürsel Semt Evi'nde bugün düzenlenen etkinlikte eşitlik ve özgürlük için halk temsilcileri seçildi. Etkinliğe TKP Merkez Komite adına Savaş Sarı da katıldı.

TKP İskenderun Örgütü adına konuşan Sibel Çapar, "Siyaset çözüm üretme yeridir. 4 milyon insan karanlıkta kalmışken ben de karanlıktayım demek çözüm değildir. Siyaset yapıyorsanız çözüm üreteceksiniz. Bunun yolu da devletleştirmedir" dedi.

"Zaten 4 milyon konutun karanlıkta kaldığı bir ülkede neyi çözüyorsunuz? Türkiye'nin 70 milyonu açlık ve yoksulluk sınırında yaşıyor. Siyaset icra edenlerin görevi halk açsa bir haftalık açlık eylemi değil özelleştirmelere karşı gelmektir" diye konuşan Çapar "Yoksullar ayağa kalkacak işçi sınıfı meseleye el koyacak geleceğine sahip çıkacak . Sınıfa karşı sınıf iktidara karşı iktidar yağma yok işçi sınıfı var yağma yok sosyalizm var" ifadesini kullandı.

Ardından söz alan TKP Hatay milletvekili aday adayı Zeki Dural ise "Bakın ben eğitim emekçisi bir emekliyim ama aynı zamanda bir çiftçiyim. Öğretmenlik zaten rafa kaldırıldı. Çiftçilikse zaten boş bir uğraşa indirgendi. Bu ülkenin taşı toprağı bizim ve üretime de geleceğe de biz sahip çıkacağız . TKP'den niye adayım biliyor musunuz? Çünkü bu sömürü düzenini ortadan kaldıracak tek gerçek irade TKP'dir" dedi.

Ardından söz alan Vasıl Kockazi ise "Kışın hepimiz sırtımızda battaniyelerle dolaşmadık mı? Peki sağlığımız için yeteri kadar beslenebilip sağlığımızı kontrol ettirebiliyor muyuz? Hepinizi bu adaletsiz düzene son vermeye çağırıyorum" dedi.

Sevcan Turhan ise "Kadın Dayanışma Komiteleri adına konuşuyorum. Çalışabilirsek dert, çalışamazsak başka dert. Neden mi TKP'den adayım? Çünkü TKP kadınlara eşitlik ve gelecek vadediyor" dedi. Turhan "Dün 23 Nisan'dı, selam olsun 23 Nisan 1920'ye ama bayram yok artık. TKP çocuklara bayram vadediyor, o yüzden TKP den adayım" diye konuştu.

Etkinlik birlikte söylenen şarkılarla sona erdi.