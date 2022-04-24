Mersin eşitlik ve özgürlük için temsilcilerini seçti

Türkiye Komünist Partisi’nin milletvekili adaylarını belirleme toplantıları için bugün Tarsus’un ardından Mersin Merkez ilçelerde de bir araya gelindi. Yapılan toplantıda eşitlik ve özgürlük için halkın temsilcileri seçildi.

Toplantıda milletvekili aday adaylarının yanı sıra TKP PMK üyesi Gizem Batı Ayaz da bir konuşma gerçekleştirdi.

'O masada yokuz ama evde, işyerinde, okulda, sokaktayız'

Ayaz “Seçimleri konuşuyorlar, seçim barajlarını, ittifakları, seçim pazarlıklarını konuşuyorlar ama bu ülkenin emekçilerinin sorunlarını konuşmuyorlar. Bizler o masada yokuz. Bizler neredeyiz? Bizler ödenemeyen faturalardayız, okula gönderdiğimiz çocuklarımızın beslenmesine koyamadıklarımızdayız. Bizler o masada yokuz ama sokakta, evde, işyerlerinde, okuldayız. İhtiyacımız olanı almak için tek çaremiz örgütlenmek” dedi.

Ayaz'ın konuşmasının ardından farklı sektör ve alanlardan emekçileri temsil eden milletvekili aday adayları konuşmalar yaptılar.

Milletvekili aday adayı olan Akkuyu Nükleer Santrali şantiyesi işçisi “Ben sınıfımı biliyorum, o yüzden buradayım, Akkuyu Nükleer şantiyesini işçi cehennemine çeviren patronlara karşı olduğum için buradayım, kollarımızda hayatını kaybeden onlarca işçi kardeşim için buradayım” dedi.

Ev emekçisi, tarım emekçisi, öğrenci, balıkçı gibi farklı sektör ve alanlardan emekçilerin de kendilerini tanıttıkları ve neden TKP milletvekili adayı olmak istediklerini anlattıkları konuşmalarının ardından etkinlik 1 Mayıs çağrısı ile son buldu.