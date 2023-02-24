İskenderun T Tipi Cezaevi boşaltıldı

Depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay’da İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi, “iç güvenlik tehdidi” gerekçe gösterilerek boşaltıldı. Cezaevinde tutuklu bulunan bine yakın tutuklu, Bolu ve Adana'daki cezaevlerine sevk edildi. İskenderun M Tipi Kapalı Cezaevi de geçen günlerde boşaltılarak tutuklular Adana'ya sevk edilmişti.

'Görüş günü mahpusları naklediyorlar'

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan tutukluların dün itibariyle Bolu ve Adana'daki cezaevlerine sevk edildiğini belirten İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkezi Hapishane Komisyonu Üyesi avukat Mehtap Sert, 21 Şubat'ta tutuklularla yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, "Deprem anında cezaevini yönetemiyorlar, sürgün yaparak yönetmeye çalışıyorlar. İnsanlar cezaevinde deprem korkusu yaşadı, ailelerini, mallarını kaybettiler. Yoksullukları arttı. Eşyalarını bile alamadan gittikleri yerde yeniden eşya alacaklar. Zaten yoksuldular. Yoksullukları artacak. Devletin vatandaşının maddi manevi bütünlüğünü sağlaması gerekir. Aksine görüş günü mahpusları nakil ediyorlar. Kaybettiklerinin acısını yakınları ile paylaşma haklarını ellerinden alıyorlar. Bunu da deprem durumunu iç güvenlik tehdidi olarak değerlendirerek yapıyorlar. Afet mahpusların tercih ettiği, sebep olduğu bir doğa olayı değil. İç güvenlik sorunu hiç değil. İnsani çerçevede çözümler üretilmesi gerekiyor" dedi.