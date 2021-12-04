İskenderun Körfezi'nde dinamit yüklü konteyner denize düştü

İskenderun Körfezi'nde tehlikeli madde taşıyan ve konteyner gemilerinin demir sahası güzergahı olan kıyıya 1 deniz mili mesafedeki bölgeden geçiş yapmakta olan bir gemiden denize dinamit konteyneri düştü.

İHA'nın haberine göre kıyı emniyeti tarafından yapılan açıklamada “36 33 K- 035 50,70 D mevkiinde denize patlayıcı madde (dinamit) yüklü konteyner düşmüştür. Söz konusu bölgenin 1 mil yarıçapındaki sahadan emniyet açısından neta olması halinde, kanal 16 üzerinden Türk radyo ile irtibat kurulması istenmektedir. Denizcilere duyurulur" denildi.

Açıklamanın ardından İskenderun Körfezi'nde belirtilen bölgedeki gemiler uzaklaşırken Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığından bir ekip de tedbir amaçlı bölgede beklemeye başladı.