İskenderun Körfezi'nde demirli geminin zincirinde kokain yakalandı: İlk durağı ünlü 'muz' limanı çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirli kuru yük gemisinde, ''Narkogüç'' operasyonları kapsamında 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ve Mersin Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Adana'nın Yumurtalık ilçesi açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisinde arama yapıldı. Çapa zincir boşluğunda zincire bağlanmış halde, 2 dayanıklı plastik torba içerisinde 45 pakette 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.

Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 26 şüpheli gözaltına alındı.

İlk durak ünlü 'muz' limanı çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Liberya bandıralı Berge Torre isimli geminin rotasına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Deniz trafiğini anlık olarak aktaran internet sitelerine göre, gemi Ekvador'un El Oro eyaletinde bulunan Puerto Bolívar limanından yola çıktı. Bu liman aynı zamanda dünyanın en ünlü muz sevkiyat noktalarından biri. Güney Amerika'dan Avrupa'ya yapılan uyuşturucu sevkiyatının önemli bir bölümü uyuşturucu maddelerin muz kasaları içerisine gizlenmesiyle gerçekleştiriliyor. Muz kasaları, Türkiye'deki limanlarda yapılan uyuşturucu operasyonlarından da öne çıkıyor.