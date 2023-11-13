'Comanchero liderinin Türkiye vatandaşlığı almasına eski polis aracılık etti'

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında, geçtiğimiz hafta yapılan uluslararası suç örgütü "Comanchero" operasyonunda tutuklanan suç örgütü lideri Hakan Ayık'ın Türkiye vatandaşlığını nasıl elde ettiğini aktardı.

Saymaz, Hakan Ayık’ın gayrimenkul alarak vatandaşlık elde etmesi işine aracılık eden ve Kafes Operasyonu kapsamında tutuklanan M.S.’nin eski polis olmasına; bu operasyon gerçekleştiğinde abisi H.S.’nin de Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olduğuna dikkat çekti.

Hakan Ayık’ın M.S.’ye vatandaşlık için müşteri getirdiğini yazan Saymaz, kırmızı bültenle aranan kişilere çıkan çalışma iznini de gündeme taşıdı.

Saymaz yazısında şu soruları gündeme getirdi: