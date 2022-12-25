İskelesi çöken restoran üç defa mühürlenmiş, belediye ekipleri yıkım yapamamış

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Bebek-Arnavutköy Caddesi'nde bulunan restoranın iskelesinin çökmesiyle müşteriler denize düşmüş ve dört kişi yaralanmıştı.

Hürriyet'ten Ali Rıza Akbulut'un haberine göre; geçtiğimiz ekim ayında faaliyete geçen restoranın tadilatı sırasında binanın ön tarafından zaten kaçak olan iskeleye müşterilerin sigara içebilmesi için ek bir çıkıntı daha yapıldığı öğrenildi. Çöken yerin ise sonradan eklenen yaklaşık iki metrelik söz konusu bölüm olduğu belirtildi.

Üç kez mühürlendi

Belediye ekipleri olayın ardından restoranın kapısına mühür vururken, restoran çalışanlarının mührün görünmemesi için üzerine siyah bir bez sardığı belirtildi. Söz konusu binanın daha önce de üç kez mühürlendiği ortaya çıktı. Belediye kayıtlarına göre tarihi eser olan binanın restoran olarak kullanımı için 3 Aralık 2003’te ruhsat alındı. Ancak tadilat sırasında izin verilen projenin dışına çıkıldı. Belediye ekipleri yaptıkları incelemede binanın tüm katlarındaki iç bölme duvarlarının değiştirildiğini ve kaçak olarak bölümler eklendiğini tespit etti. Mekân 10 Kasım 2005, 28 Kasım 2011 ve 25 Mayıs 2022’de üç kez mühürlendi. Bu kararlar binanın girişine asılarak tebliğ edildi.

Yıkım yapılamadı

Belediye encümeni, 17 Ağustos 2022’de binadaki ruhsata aykırı tüm bölümlerin yıktırılmasına ve onaylı projeye uygun hale getirilmesine karar verdi. Bunların arasında müşterilerin denize düştüğü iskele kısmı da vardı. Belediye ekipleri, 12 Ekim 2022’de yıkım yapacaklarını, binanın giriş kapısına asarak tebliğ etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 27 Ekim 2022 günü kurumlara yazı yazarak yapıdaki elektrik, su ve doğalgazın kesilmesini istedi. 1 Kasım 2022 günü ekipler yıkım için binaya gitti ancak restoranın içinde müşteriler vardı. Yıkım yapılamadığı için binanın işgalli olduğu yönünde tutanak tutuldu.