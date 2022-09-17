İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği"yle ilgili değişikliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklikle yapılan düzenlemede şunlara yer verildi:

"Devlet eliyle iskan için hak sahibi olup konut, arsa veya arazi tahsisi yapılan veya yapılacak ailelerden, ödemesiz dönem içerisinde borçlarını peşin ödemek isteyenlerin maliyet ve rayiç bedeller dikkate alınarak, faydalanacakları indirim oranları belirlendi.

Aileler peşin ödemelerde 1. ve 60. aylar arasında her ay değişen oranlarda yüzde 65 ile yüzde 44 arasında indirimlerden faydalanabilecek."