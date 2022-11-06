Isınmak için yaktığı mangaldan zehirlenen genç yaşamını yitirdi

31 Ekim'de Batman'ın Gercüş ilçesi Çukuryurt köyündeki Ahmet Işık, dini nikahla birlikte yaşadığı Fikriye Yaman ve kendilerini ziyaret eden aynı ismi taşıyan torunu 17 yaşındaki Ahmet Işık ile ısınmak için mangalda ateş yaktı. Aile, daha sonra mangalı eve aldı. Akşam saatlerinde, aileyi ziyarete gelen yakınları 3 kişiyi de yerde hareketsiz buldu.

DHA'nın haberine göre, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi, Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ahmet Işık ile Fikriye Yaman tedavilerinin ardından taburcu edildi.

17 yaşındaki Ahmet Işık, dün hastaneye kaldırıldıktan 5 gün sonra hayatını kaybetti.