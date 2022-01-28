Işın Karaca hedef gösterdi: Ben de bir kız annesiyim, Gülşen bu ülkeye göre hareket etmeli

Şarkıcı Işın Karaca, sahne kıyafetleri nedeniyle hedef gösterilen Gülşen hakkında açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda meslektaşı Gülşen'in tercih ettiği sahne kostümü için "Bu kadarı fazla" diyen Karaca, yeni açıklamalarda bulundu.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Karaca, "Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı. Sadece ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum. Son kostümünü görmedim, telefondan uzak durmaya söz verdim o yüzden bakmadım" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Işın Karaca, daha önce, "Şunu söylemem gerekiyor, ben de kız annesiyim. Ben Türkiye'de sanat yapıyorum. Her şeyin dozajını çok net bilmek gerekiyor hayatta. Yanındaki 3-5 marjinal insana inanıp da 'Haydi bu çok güzel oldu, bunu da magazine taşıyalım' demekle olmuyor bazı şeyler. Bir kariyer var önümüzde bakın Gülşen çok özel bir kız, besteler yapan, buna ihtiyacı olmayan bir insan. Ama mesele şu, ben bunu 10 yaşındaki kızıma atıp normalleştirebilir miyim bunu? Yani bu değil normalleştiremezsin bu kadarını, bu kadarı fazla" demişti.