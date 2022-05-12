IŞİD'li kadının bıçaklı cihat videosu 'millet bahçesi'nde çekilmiş

Henüz 18 yaşında IŞİD'e katılan Handan, geçen yıl İstanbul'da düzenlenen bir operasyonla gözaltına alınmıştı.

Kısa Dalga'dan Hale Gönültaş'ın haberine göre, Handan’a ifadesinde cihada çağrı, şiddet, içeren görüntülerinin yanı sıra İstanbul’da bir parkta çekilen tehdit/ölüm videoları soruldu. Handan, dava dosyasında da yer alan elinde bıçakla şeriata karşı çıkanları ölümle tehdit ettiği video ve fotoğrafları İstanbul Başakşehir Millet Parkı’nda çekildiğini açıkladı.

Haberde Handan'ın yaşadıklarına ilişkin şu bilgiler yer aldı:

1996 Adana doğumlu Handan* eğitimini imam hatip lisesinde tamamlar. 21 yaşında Baha* isimli kişiyle imam nikahı ile evlendirilir. Evliliklerinden bir çocukları dünyaya gelir.

Dini nikahlı birliktelikleri bir süre sonra sona erer. Handan aile evine dönmez, birlikteliği sırasında toplantılarına katıldığı Tevhid Dergisi çevresindeki kişiler ile ilişkilerini sıklaştırır. Geliri ve barınacak yeri yoktur. Tevhid Grubu aracılığıyla Kocaeli’nde yaşayan bir kadının evine gönderilir. Bir süre ilk birlikteliğinden olan çocuğuyla bu evde kalır. Evde kendisi ile benzer durumda olan, yalnız ya da eşleri Suriye’ye cihada gittikten sonra ölmüş kadınlarla beraber yaşar.

Kadınların evde kalış süresi örgüt tarafından belirlenir. Handan, kendi isteği ile Um-Zahra kod adını alır. Handan ve çocuğu bir süre sonra kaldığı evden Süleyman isminde bir şahıs tarafından alınarak Başakşehir Güvercintepe’de bulunan başka bir eve getirilir. Bu evde barınan kadınların tamamına yakını eşleri Suriye’de IŞİD saflarında çatışırken ölmüş, kaçakçılar aracılığıyla Türkiye’ye geri dönmüş kadınlardan oluşmaktadır. Handan iki hafta kadar bu kadınlarla kalır. Handan’ın ifadesine göre kadınların kaldıkları evler belirli aralıklarla değiştirilmektedir.

Handan’ın hedefi Suriye’ye IŞİD saflarına gitmektir. Evde kalan kadınlardan Ayşe*, IŞİD saflarına gittikleri eşinin bombardımanda ölmesi üzerine çocukları ile birlikte kaçak yollardan Türkiye'ye dönmüştür.

Handan yakalandıktan sonda ifadesinde, “Ayşe’ye Suriye’ye cihada gitmek istediğini söylediğini, oradaki günlük yaşam hakkında sorular sorduğu” bilgisini verirken, gitmeyi çok istemesine karşın babası ile görüşmese de kanser olmasından dolayı Suriye’ye gitmeye hazır olmadığını söyleyecektir. Handan’ı örgüte katılmaktan alıkoyan, babası vefat ederse cenazesinde bulunamama kaygısıdır

Handan da iki hafta sonra eve gelen bir erkek tarafından kaldığı evden alınarak binek bir araçla yine Başakşehir’de başka bir eve götürülür. Yeni evde kadınlara ayni ve maddi yardım getirilmesinden sorumlu kişiyse Serdar’dır.*

Handan’ın TEM ifadesinde aktardığına göre, Serdar* isimli şahıs, çeşitli bahanelerde eve gelmekte ve kadınlarla cinselliğe dayalı ilişki kurmak istemektedir. Kimi zaman Serdar ile evdeki kadınlar arasında kıyılan imam nikahları iki/üç hafta sürer. Handan, Serdar’ın ısrarlı beraber olma/imam nikahı kıyma isteğini geri çevirir.

İfadesinde “zorlu günler” geçirdiğini, psikolojisinin iyi olmadığını anlatan Handan, Mehmet’in telefonla imam nikahını sonlandırdığı günlerde rukyeci (okuyup üfleyen) Ebul Bilal isimli kişinin evine gider. Ebul Bilal, Handan’a “şefkatli davranır” okuyup üfledikten sonra “içindeki kötü duyguların gitmesi için acilen cinsel birliktelik yaşamasını” telkin eder. İsterse kendisinin Handan ile imam nikahı kıyabileceğini söyler. Irak Türkmeni söz konusu şahıs ile aynı gün imam nikahları kıyılır. Handan adamın evinde yaşamaya başlar. Dokuz ay sonra da Handan’ın söz konusu kişiden ikinci bebeği dünyaya gelir.

Fakat Ebul Bilal, evine gelen Rukye ve hacamat yaptığı dul, eşi IŞİD saflarında ölmüş geliri olmayan kadınlarla imam nikahı kisvesi altında kısa süreli cinsel ilişkiler yaşamaktadır. Handan TEM ifadesinde Ebul Bilal’in evinde kaldığı günleri aktarırken “Ebul Bilal’in yaşam biçiminin, evdeki diğer imam nikahlı kadınların bulunmasının psikolojisini iyiden iyiye bozulduğunu” anlatacaktır. Ebul Bilal yine bir gün eve gelen kadına “imam nikahı” kıydığı sırada Handan ayrılmak istediğini söyler, iki çocuğunu da alarak evden ayrılır.

Handan, Ebul’un evinde yaşadığı sırada sosyal medya uygulaması üzerinden cihatçı gruplardaki topluluklardan Pendik’te yaşayan birkaç kadın ile dostluk kurmuştur. Selma* bu kadınlardan biridir.

Handan, Ebul’un evinden ayrıldıktan sonra Selma’nın evine gider çocuklarıyla. Selma Handan’ı, Irak ve Suriye’ye 'insani yardım götüren bir sivil toplum örgütünde' görevli Ahmet* isimli kişi ile tanıştırır. Ahmet, Handan’a yakın ilgi gösterir hem kendisinin hem de çocuklarının ihtiyaçlarını karşılar infak adı altında.

Ahmet, yaklaşık bir ay sonra Handan ve çocukları Selma’nın evinden alarak Pendik’te başka kadınların da yaşadığı eşyalı bir eve götürür. Fakat Ahmet’in uzunca bir süre eve gelmemesi, dolasıyla ayni ve nakdi yardımın ulaşmaması Handan ve diğer kadınları zora sokar. Handan Rukye grubundan tanıdığı bir kadına durumu bildirir.

Kadın, Handan’a Abdullah isimli bir kişinin kendisi ile iletişim kuracağını söyler. Abdullah aynı gün Handan’ı arar ve ihtiyaçlarını sorar. Handan da ısınma ve beslenmenin yanı sıra kendisinin ve evdeki diğer kadınların kışlık çarşafa ihtiyaçları olduğunu söyler. Abdullah akşam kadınların kaldığı Sancaktepe’deki eve gelir. Abdullah, Handan ve evdeki diğer kadınlardan Demet’e hazırlanmalarını söyler. Handan Ebul’dan doğan bebeğini de yanına alır. Bir münibüse binerler. Abdullah’ın güzergahı Başakşehir’deki Millet Bahçesi'dir.

Handan’ın TEM ifadesine göre göre Abdullah arabada Handan ve Demet’e bıçak verir. Saat gece 22.00 sıralarıdır. Handan ifadesinde o anları şöyle anlatır:

“Millet Bahçesi'nde elimde bıçakla fotoğraf ve video çektik. Videoda ‘bıçağı göstererek kimseden korkmadığımı, şerefim ve namusum üzerine ölmeye hazır olduğumu’ söyledim. Bıçağı göstererek kadınları aldatanları bu şekilde kesmeye hazır olduğumu da söyledim.

Abdullah bizi biraz geride bekledi. Video çekimi bitince arabaya bindik. Çocuğum halen uyuyordu. Araca bindiğimde Abdullah bıçağı yeniden benden aldı. Oradan çıktık Abdullah bizi Fatih camiine götürmek istediğini söyledi. Çocuğum arabada uyuyordu ve saat geç olduğunu söyledik. Fatih Caminde dükkanların olduğu yere götürdü bizi. Çocuğumu da uyurken kucağımda tutuyordum. Bizi de arabadan indirdi. Demet’le* banklara oturduk. Çocuğum kucağımdaydı.

Biz otururken yanımıza daha sonra beraber yakalanacağımız Y.Ş. ve A.Y. isimli iki erkek şahıs geldi. Bu şahıslar bizi kontrol ettiler. Çünkü onların Rukye götürdükleri evlerden birinde kalan kız kaçmış, onu arıyorlarmış. Bizim onlar olmadığımızı anladılar.”

Handan ifadesini şöyle sürdürür: “Aradan bir süre geçti. Abdullah bizi orada bıraktı, gitti. Yarında getirdiğini söylediği 300 euroyu da vermedi. Y.Ş. ve A.Y. camiide dolaştılar bir süre. Bizi eve bırakmayı teklif ettiler. Kabul ettik. Saat gece 01.00 olmuştu. Sonra onlarla görüşmedim. Ama onlar bizim telefonumuzu bulmuşlar. Bize isterlerse odun getirebileceklerini söylediler. Hava çok soğuktu. Onlar odun getirmek için eve geldiklerinde polis geldi eve. Hepimizi götürdü."

Handan geçtiğimiz günlerde örgüt üyeliğinden tutuklu bulunduğu davadan beraat etti. Haberde * işareti ile verilen isimler değiştirilmiştir. Habere konu olan *Handan müstear ismini verdiğimiz genç kadın şimdilerde çocuklarıyla birlikte ailesinin de desteği ile yeni bir hayat kurmaya çalışıyor.