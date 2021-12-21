IŞİD'in yaktığı er Şahin, jandarmanın muhbiri miydi?

Beş yıl önce iki Türk askerinin IŞİD tarafından yakılarak katledilme görüntüleri infiale yol açmıştı. Yakın zamanda bu infazı veren ismin Gaziantep'te serbestçe dolaştığı basına yansıyınca tartışma yine alevlenmiş, gelen tepkiler üzerine de Suriyeli Jamal Abdul Rahman Abdi tutuklanmıştı.

İsmail Saymaz'ın haberi sonrasında yeniden gündeme gelen konu, mahkemedeki ifadelerle tartışılmaya devam ediyor. Saymaz bugünkü yazısında öldürülen iki erden biri olan Fethi Şahin'in babası Mehmet Şahin'in mahkemedeki ifadelerini aktardı.

Mehmet Şahin oğlunun IŞİD tarafından esir alındığını kendisine bir ÖSO komutanının bildirdiğini söyledi. Yine ÖSO komutanının kendisine söylediğine göre oğlu jandarma için muhbirlik yapıyordu.

Tutanaklara göre şahin şöyle konuştu:

"Oğlum askerden çürük raporu alarak gelmişti. 2015 yılında oğlum bana, 'Sözüm var, Suriye'de çalışacağım' diyerek, yanımızdan ayrıldı. Yanma olayından önce oğlum IŞİD'in eline düşmüş. IŞİD'in kurduğu cezaevi gibi kuruma oğlumu almışlar. Oğlumla birlikte Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) komutanının kardeşi de IŞİD'in eline esir düşmüş. Oğlum telefon numaramı vermiş. Beni aradılar, Kilis'e çağırdılar. Kilis'e gittim. ÖSO komutanı olduğunu söyleyen kişi ile görüştüm.

Bana Türkiye adına çalıştıklarını söylediler. Ancak Türk değil, yabancıydılar. Türkçe konuşmayı bilmiyorlardı. ÖSO'nun komutanının kardeşi rehine karşılığı serbest bırakılmış. Kendisiyle konuştum. 'Oğlumu neden IŞİD esir aldı?' diye sordum. 'Bana muhbirlik yaptığı ve silahlı olduğu' için yakalandı' (dedi.) Jandarma istihbarat olarak çalışıyormuş. Oğlum jandarmaya muhbirlik yapıyormuş. Bu nedenle esir alınmış. Oğlumu kurtaracaklarını söylediler. 'Önce Allah, sonra bize güven' dediler.

Kilis'ten döndükten birkaç ay sonra yanma olayı meydana geldi. Devlet oğlumun sağ ya da ölü olduğunu bildirmedi. Resmi kayıtlarda oğlum sağ hala gözükmektedir. BİMER ve CİMER vasıtasıyla talepte bulundum. Herhangi bir bilgilendirme yapılmadı."

Saymaz yazısında şu soruları yöneltti: