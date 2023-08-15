IŞİD'e yönelik operasyonda Iraklı bir doktor tutuklandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, örgütün çatışma bölgelerinde yaralanan elemanlarını ve hastalarını farklı bir isimle tedavi ettiği öğrenilen Irak uyruklu Salam Sattar Hasan Hasan'nın (35) İlkadım ilçesinde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda Hasan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)