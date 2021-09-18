IŞİD'e katılan Türklerin başındaki isimleri açıkladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2018 yılında yakalanan IŞİD’in “medya bakanlığı” çalışanı Ömer Yetek’in 20 Ocak 2018 tarihli ifadesini, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderirken, ifadeye ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Dağıldı iddiası

ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, Yetek, Türklerin ve Azerilerin genellikle “Fursanül Hilafe Ketibesine (birimi)” katıldığını belirterek, bu birim hakkında şunları söyledi:

“Antep cemaatinin hemen hepsi bu ketibe içerisinde yer alıyordu. Bu ketibenin kurulmasındaki amaç Türkiye’de yapılacak olan istişhad ve ingimasi eylemlerinin eylemcilerini yetiştirmekti. Bu ketibe ilk kurulduğunda emiri Gaziantep cemaati sorumlularından Abdul Muin (kod isimli) Cengiz Dayan’dı. Bu şahıs Türkiye’de görevlendirildikten sonra ketibenin başına emir olarak Ebu Yasir (kod isim). Getirildi. Ebu Yasir kuzey Halep’te ölünce emir olarak ketibenin başına Ebu Haris getirildi. Ebu Haris’den sonra da ketibe dağıtıldı.”