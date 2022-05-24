IŞİD'den Kerkük'te saldırı: 6 çiftçi ve 3 polis hayatını kaybetti

IŞİD'in Kerkük'e bağlı bir köye saldırısında 6 çiftçi ve 3 polis hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

IŞİD’in dün gece Kerkük’e bağlı Beşir ve Reşad kasabaları arasında bulunan Taze nahiyesine bağlı bir köyde saldırı düzenlediği belirtildi.

Rudaw'ın haberine göre, saldırıda 6 çiftçi ve 3 polis memurunun hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Irak Güvenlik Enformasyon Ofisi'nden yapılan açıklamada, bir grup IŞİD’linin Taze'ye bağlı Sami Asi köyündeki çiftçilere saldırdığı, saldırıda altı çiftçi ve üç polisin hayatını kaybettiğini belirtildi. 

Saldırıda çiftçilerin harman ve araçlarının ateşe verildiği kaydedildi.

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