Erdoğan'dan ödül alan isim AKP'den istifa etti, yeni partisi belli oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır’ın Sur ilçesine kayyum olarak atanan ve 10 Ocak İdareciler Günü'nde verilen 'Yılın İdarecisi ve Üstün Hizmet' ödülünü AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alan Bilal Özkan, AKP'den istifa ederek Demokrat Parti'ye katıldı.

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Bilal Özkan; "Dostluğunu yirmi yıldır paylaşmaktan gurur duyduğum Kıymetli Ağabeyim Genel Başkan Sayın Gültekin Uysal'ın nazik davetini vatan görevi telakki edip, vazgeçilmez memlekete hizmet davamızı, Merkez Sağın Tescilli Markası Demokrat Parti çatısı altında sürdürmeye karar verdim. Kendilerinin teveccühü ile Demokrat Parti Genel Sekreter Yardımcılığına atandım. Bizleri yola koyan Allah yardımcımız, yüreği Türkiye aşkıyla çarpan bütün vatandaşlarımız yol arkadaşımız olsun. Saygılarımla..." ifadesini kullandı.

Özkan AKP’den 27’nci dönem milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.